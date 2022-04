மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூரில் மணல் கடத்தலை தடுக்கதென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையோரங்களில் பள்ளம் போலீசார் நடவடிக்கை + "||" + To prevent sand smuggling in Tirukovilur Groove on the banks of the Southern River Police action

திருக்கோவிலூரில் மணல் கடத்தலை தடுக்கதென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையோரங்களில் பள்ளம் போலீசார் நடவடிக்கை