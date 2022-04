மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பணம் இரட்டிப்பு செய்து தருவதாக கூறி குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + In the district of Kallakurichi Strict action if involved in criminal activities claiming to double the money District Police Superintendent Alert

