மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை தொகை கலெக்டர் தகவல் + "||" + In the district of Kallakurichi Compassionate amount to the heirs of those who died of corona infection Collector information

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை தொகை கலெக்டர் தகவல்