மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மை அறிவியல் கல்வியை 6 முதல் 12-ம் வகுப்புகளுக்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டுகோள் + "||" + Request to introduce Agricultural Science education to 6th to 12th classes

வேளாண்மை அறிவியல் கல்வியை 6 முதல் 12-ம் வகுப்புகளுக்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டுகோள்