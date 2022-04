மாவட்ட செய்திகள்

விண்ணப்பித்த விவசாயிகளுக்கு உடனே மின்இணைப்பு வழங்க வேண்டும்; சபாநாயகர் அப்பாவு பேச்சு + "||" + Provide immediate electricity to farmers who have applied; Speaker Daddy's speech

விண்ணப்பித்த விவசாயிகளுக்கு உடனே மின்இணைப்பு வழங்க வேண்டும்; சபாநாயகர் அப்பாவு பேச்சு