மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய ஜல்சக்தி துறை மந்திரி என்னை மதிக்கவில்லை-முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா + "||" + I did not respect going to talk about the issue of water sharing

மத்திய ஜல்சக்தி துறை மந்திரி என்னை மதிக்கவில்லை-முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா