மாவட்ட செய்திகள்

இலவச மின் இணைப்பு பெற்றவிவசாயிகளுடன் முதல்-அமைச்சர் கலந்துரையாடல்-சேலத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் நடந்தது + "||" + chief-Minister with farmers receiving free electricity connection The discussion took place through a video presentation in Salem

இலவச மின் இணைப்பு பெற்றவிவசாயிகளுடன் முதல்-அமைச்சர் கலந்துரையாடல்-சேலத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் நடந்தது