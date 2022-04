மாவட்ட செய்திகள்

கியாஸ் சிலிண்டர் ஏற்றி வந்த லாரி, மரத்தில் மோதி கவிழ்ந்தது - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + The truck, which was carrying a gas cylinder, collided with a tree and overturned

