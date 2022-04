மாவட்ட செய்திகள்

வன்முறையாளர்கள் மீது பாரபட்சம் இன்றி கடும் நடவடிக்கை; முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை எச்சரிக்கை + "||" + Strict action without prejudice against the perpetrators

வன்முறையாளர்கள் மீது பாரபட்சம் இன்றி கடும் நடவடிக்கை; முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை எச்சரிக்கை