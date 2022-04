மாவட்ட செய்திகள்

பகண்டை கூட்டுரோடு பகுதியில் இடி மின்னலுடன் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததுமின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் கிராமங்கள் இருளில் மூழ்கின + "||" + In the area with the pagan partner It rained hail and thunder Villages were plunged into darkness as electricity was cut off

