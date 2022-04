மாவட்ட செய்திகள்

இப்ராஹிம் மாநில தலைவராகி இருப்பதால் ஜனதாதளம் (எஸ்) ஒக்கலிக சமுதாய கட்சி இல்லை-முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா + "||" + Janata Dal is not a party for a unitary society

