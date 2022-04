மாவட்ட செய்திகள்

பி.யூ.கல்லூரி 2-ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு அரசு பஸ்களில் இலவச பயணம் + "||" + Students can travel for free on government buses

பி.யூ.கல்லூரி 2-ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு அரசு பஸ்களில் இலவச பயணம்