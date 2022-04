மாவட்ட செய்திகள்

கொண்டலாம்பட்டி அருகே கிணற்றில் தவறி விழுந்த தொழிலாளி சாவு + "||" + Worker died after falling into well near Kondalampatti

கொண்டலாம்பட்டி அருகே கிணற்றில் தவறி விழுந்த தொழிலாளி சாவு