மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அருகே கல்குவாரி குட்டையில் மூழ்கி சிறுமி பலி + "||" + Little girl drowns in Kalkuvari pond near Mettur

மேட்டூர் அருகே கல்குவாரி குட்டையில் மூழ்கி சிறுமி பலி