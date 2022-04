மாவட்ட செய்திகள்

சப்த கன்னிகள் கோவிலுக்கு பொருட்களை ஊர்வலமாக எடுத்துச்சென்று பொங்கல் வைத்த பெண்கள் + "||" + Saptha kannigal are women who take items to the temple in procession and perform Pongal

