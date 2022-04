மாவட்ட செய்திகள்

புதிய பஸ் நிலையத்தில்மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சாய்வுதள வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்குறைதீர்வுநாள் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + A ramp facility should be provided for the disabled

