மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க 8 கோவில்கள், 6 கோட்டைகள் சீரமைக்கப்படுகிறது- உத்தவ் தாக்கரே நடத்திய ஆய்வு கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + 8 temples and 6 forts of ancient and historical significance are being renovated

மராட்டியத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க 8 கோவில்கள், 6 கோட்டைகள் சீரமைக்கப்படுகிறது- உத்தவ் தாக்கரே நடத்திய ஆய்வு கூட்டத்தில் முடிவு