மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றில் குப்பைகளை கொட்டி தீ வைத்து எரிக்கும் அவலம் + "||" + It is a pity to pour garbage in the milk and burn it with fire

பாலாற்றில் குப்பைகளை கொட்டி தீ வைத்து எரிக்கும் அவலம்