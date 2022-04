மாவட்ட செய்திகள்

16 வயது சிறுமியை சிறைவைத்து கற்பழித்த வாலிபருக்கு 7 ஆண்டு கடுங்காவல் + "||" + Man gets seven-year RI for raping minor girl in Bhiwandi

16 வயது சிறுமியை சிறைவைத்து கற்பழித்த வாலிபருக்கு 7 ஆண்டு கடுங்காவல்