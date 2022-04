மாவட்ட செய்திகள்

மடங்களுக்கு ஒதுக்கும் நிதியை பெற 30 சதவீத கமிஷன் வசூல்; மடாதிபதி திங்காலேஸ்வரா சுவாமி பரபரப்பு புகார் + "||" + 30 per cent commission collection to receive funds allocated to monasteries

மடங்களுக்கு ஒதுக்கும் நிதியை பெற 30 சதவீத கமிஷன் வசூல்; மடாதிபதி திங்காலேஸ்வரா சுவாமி பரபரப்பு புகார்