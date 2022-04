மாவட்ட செய்திகள்

கிராம கோவில் பூசாரிகள் நலவாரியம் மூலம் நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரி தகவல் + "||" + Village temple priests can apply for funding through the welfare board

