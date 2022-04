மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்பவானி வாய்க்காலில்கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்;பாசன பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + The plan of laying the concrete floor should be abandoned

