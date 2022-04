மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை-தென்காசி நான்கு வழிச்சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Nellai-Tenkasi four-lane works should be completed soon

நெல்லை-தென்காசி நான்கு வழிச்சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு