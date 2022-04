மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் சுவரில் அடித்து குழந்தை கொலை; தாயின் 2-வது கணவர் கைது + "||" + On the wall in Thoothukudi Beaten child to death

தூத்துக்குடியில் சுவரில் அடித்து குழந்தை கொலை; தாயின் 2-வது கணவர் கைது