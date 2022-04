மாவட்ட செய்திகள்

உப்பள்ளி கலவரத்தில் அப்பாவிகள் கைது செய்யப்படவில்லை;பசவராஜ் பொம்மை விளக்கம் + "||" + No innocents were arrested in the Uppally riot

உப்பள்ளி கலவரத்தில் அப்பாவிகள் கைது செய்யப்படவில்லை;பசவராஜ் பொம்மை விளக்கம்