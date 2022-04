மாவட்ட செய்திகள்

மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்த 5 பேரின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.15 லட்சம் + "||" + To the family of 5 people who died due to poisoning Rs 15 lakh relief each

மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்த 5 பேரின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.15 லட்சம்