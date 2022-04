மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில்பொதுத்தேர்வுகளை 62 ஆயிரத்து 647 மாணவ-மாணவிகள் எழுத உள்ளனர்கலெக்டர் கவிதாராமு தகவல் + "||" + 62 thousand 647 students are scheduled to write the general examinations

