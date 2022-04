மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடி அருகே கோவிலுக்கு சென்ற இளம்பெண்ணை கடத்தி கற்பழித்து கொன்ற வாலிபர் பிடிபட்டார் + "||" + the young man who kidnapped and raped a young woman who went to the temple was caught

காரைக்குடி அருகே கோவிலுக்கு சென்ற இளம்பெண்ணை கடத்தி கற்பழித்து கொன்ற வாலிபர் பிடிபட்டார்