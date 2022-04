மாவட்ட செய்திகள்

காசி புனித யாத்திரை செல்லும் 30 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு நிதி உதவி; மந்திரி சசிகலா ஜோலே தகவல் + "||" + Financial assistance to 30000 pilgrims on the Kasi pilgrimage

காசி புனித யாத்திரை செல்லும் 30 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு நிதி உதவி; மந்திரி சசிகலா ஜோலே தகவல்