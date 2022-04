மாவட்ட செய்திகள்

வயதானவர்கள், இணை நோய் உள்ளவர்கள் முக கவசம் அணியவேண்டும்- மந்திரி ராஜேஷ் தோபே வலியுறுத்தல் + "||" + The elderly those with co-morbidities Wear face shield

