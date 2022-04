மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை கற்பழித்து கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு தூக்கு- தானே சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Execution of a worker who raped and killed a girl

சிறுமியை கற்பழித்து கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு தூக்கு- தானே சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு