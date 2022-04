மாவட்ட செய்திகள்

20 ஆண்டு பழமையான மரத்தை வெட்டியவர் ஒரு மாதத்தில் 10 மரக்கன்றுகளை நட நீதிபதி உத்தரவு + "||" + The judge ordered the person who cut down the 20-year-old tree to plant 10 saplings a month

20 ஆண்டு பழமையான மரத்தை வெட்டியவர் ஒரு மாதத்தில் 10 மரக்கன்றுகளை நட நீதிபதி உத்தரவு