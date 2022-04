மாவட்ட செய்திகள்

உரங்களை வெளிமாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்வதை தடுக்க நடவடிக்கை + "||" + Measures to prevent the movement of fertilizers to the outlying districts

உரங்களை வெளிமாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்வதை தடுக்க நடவடிக்கை