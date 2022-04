மாவட்ட செய்திகள்

மலை கிராமத்திற்கு வாடகை வாகனத்தில் சென்று சிகிச்சையளித்த மருத்துவ குழுவினர் + "||" + The medical team who went to the mountain village in a rental vehicle and treated

மலை கிராமத்திற்கு வாடகை வாகனத்தில் சென்று சிகிச்சையளித்த மருத்துவ குழுவினர்