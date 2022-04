மாவட்ட செய்திகள்

மது குடிக்க பணம் கேட்டு தகராறுவாலிபரை கொன்ற தந்தைக்கு ஆயுள் தண்டனைவிருத்தாசலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Dispute over asking for money to drink alcohol Life sentence for father who killed Valiparai Vriddhachalam Court Judgment

மது குடிக்க பணம் கேட்டு தகராறுவாலிபரை கொன்ற தந்தைக்கு ஆயுள் தண்டனைவிருத்தாசலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு