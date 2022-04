மாவட்ட செய்திகள்

மரங்களை வெட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துகோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டு தர்ணா விருத்தாசலத்தில் பரபரப்பு + "||" + Protesting against the felling of trees The villagers besieged the governor's office Excitement at Vriddhachalam

மரங்களை வெட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துகோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டு தர்ணா விருத்தாசலத்தில் பரபரப்பு