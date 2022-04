மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் விமான நிலையத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக பட்டதாரிகளிடம் ரூ.18½ லட்சம் மோசடி3 பேர் கைது + "||" + Rs 180 lakh scam against graduates for offering jobs at the airport

புதுக்கோட்டையில் விமான நிலையத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக பட்டதாரிகளிடம் ரூ.18½ லட்சம் மோசடி3 பேர் கைது