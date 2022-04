மாவட்ட செய்திகள்

ஏரி ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொக்லைன் எந்திரம் சிறைபிடிப்பு + "||" + Capturing the Bokline machine in protest of the removal of the lake occupation

ஏரி ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொக்லைன் எந்திரம் சிறைபிடிப்பு