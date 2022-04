மாவட்ட செய்திகள்

சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என அ.தி.மு.க.வினர் கூறுவது கற்பனையான குற்றச்சாட்டு + "||" + Law and order is not good

சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என அ.தி.மு.க.வினர் கூறுவது கற்பனையான குற்றச்சாட்டு