மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளை இடிக்கச்சென்றஅதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம் + "||" + The public besieged and argued with the authorities who demolished the occupied houses

ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளை இடிக்கச்சென்றஅதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம்