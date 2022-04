மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக்கை தவிர்ப்பது குறித்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் வர்த்தக சங்கத்தினர் வெளிநடப்பு + "||" + Trade unions walk out of a consultative meeting on plastic avoidance

பிளாஸ்டிக்கை தவிர்ப்பது குறித்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் வர்த்தக சங்கத்தினர் வெளிநடப்பு