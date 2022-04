மாவட்ட செய்திகள்

காண்டிராக்டர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பணம் விடுவிக்க வேண்டும்; மாநகராட்சிக்கு, கர்நாடக ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Contractors must be paid in a timely manner

காண்டிராக்டர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பணம் விடுவிக்க வேண்டும்; மாநகராட்சிக்கு, கர்நாடக ஐகோர்ட்டு உத்தரவு