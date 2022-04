மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா 4-வது அலை தொடங்கவில்லை; சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + Corona 4th wave did not start in Karnataka

கர்நாடகத்தில் கொரோனா 4-வது அலை தொடங்கவில்லை; சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் பேட்டி