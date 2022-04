மாவட்ட செய்திகள்

தியேட்டரில் படம் பார்த்து கொண்டிருந்தவரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்ல முயற்சி + "||" + Attempt to shoot a teenager in the theater

தியேட்டரில் படம் பார்த்து கொண்டிருந்தவரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்ல முயற்சி