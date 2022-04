மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை குடிநீர் வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் புதிய மின்சார கேபிள் மாற்றி அமைக்கும் பணியால் இணையதள சேவை செயல்படாது + "||" + Internet service will not work due to the replacement of the new power cable at the Chennai Drinking Water Board Head Office

