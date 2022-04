மாவட்ட செய்திகள்

மாங்காய்களை பழுக்க வைக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரசாயன பொடியை பயன்படுத்தலாம் + "||" + Approved chemical powder can be used

மாங்காய்களை பழுக்க வைக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரசாயன பொடியை பயன்படுத்தலாம்