மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மின்வெட்டு நிலவுகிறதுமுன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + In all parts of Tamil Nadu Power outage prevails

தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மின்வெட்டு நிலவுகிறதுமுன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி