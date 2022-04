மாவட்ட செய்திகள்

பழனி முருகன் கோவிலில்உண்டியல் காணிக்கை மூலம் ரூ.2 கோடியே 71 லட்சம் வருவாய் + "||" + At the Palani Murugan Temple 2 crore 71 lakh revenue from bill donations

