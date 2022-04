மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் நியமன முறைகேடு: தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை உறுதி - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + Action is guaranteed no matter who the perpetrators are

போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் நியமன முறைகேடு: தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை உறுதி - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி