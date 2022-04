மாவட்ட செய்திகள்

உப்பள்ளி கலவரத்தில் தொடர்பு; தலைமறைவாக இருந்த மதகுரு உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two people were arrested including a priest who was in hiding

உப்பள்ளி கலவரத்தில் தொடர்பு; தலைமறைவாக இருந்த மதகுரு உள்பட 2 பேர் கைது